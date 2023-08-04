Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Filipinli çift bisikletleriyle 15 bin kilometrelik Asya turuna çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Filipinli çift bisikletleriyle 15 bin kilometrelik Asya turuna çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİLECİK (AA) - Kanada'da yaşayan ve Filipinler'den bisikletleriyle tura çıkan çift, uçakla İstanbul'a geldikten sonra pedal çevirerek geldikleri Bilecik'te mola verdi.

        Asya turunda 15 bin kilometre pedal çevirerek Nepal'e gitmeyi hedefleyen 38 yaşındaki muhasebeci Dang Huevos ve 43 yaşındaki sağlık çalışanı Dean Cunanan, günde ortalama 60 kilometre yol alıyor.

        Geceleri çadırda kalan Filipinli çift, Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz tarafından karşılandı.

        Dean Cunanan, AA muhabirine, daha önce Latin Amerika ülkelerinde 35 bin kilometre katettiklerini ve bir yıl ara verdikten sonra tekrar tur için yola çıktıklarını söyledi.

        Cunanan, "Türkiye'den sonra bir yıl daha Orta Asya ülkelerinde dolaşıp Güney Asya ülkelerinden Nepal'de sonlandırmak istiyoruz. Bu turumuzda 15 bin kilometre yol katetmeyi planladık." dedi.

        Hakan Yavuz ise dernek olarak son 10 yılda 34 ülkeden 210'u aşkın yabancı bisikletli gezgini konuk ettiklerini aktardı.

        Çiftin, İstanbul-Konya arasındaki 800 kilometrelik "Sufi Yolu"nu da takip ettiğini anlatan Yavuz, "Sufi Yolu'nun 100 kilometrelik mesafesi Bilecik'ten geçiyor. Kapadokya'dan sonra Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne geçip oradan da Irak ve Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan turunu düşünüyorlar. Orta Asya'ya doğru devam edecekler. İlk defa Filipinli bir çift geldi. Daha önceden faklı ülkeleri gezdikleri için kendilerini deneyimlemişler. Burada ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve kamp kuracakları alanı belirliyoruz." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sosyal medyadan izinsiz jet ski kiralayan 2 Rus'a sınır dışı!
        Sosyal medyadan izinsiz jet ski kiralayan 2 Rus'a sınır dışı!
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Nijer'de darbe destekçileri yeniden sokakta
        Nijer'de darbe destekçileri yeniden sokakta
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        9 yaşındaki çocuğu yorgun mermiyle vurmuştu! İşte tetiği çeken bekçinin ifadesi!
        9 yaşındaki çocuğu yorgun mermiyle vurmuştu! İşte tetiği çeken bekçinin ifadesi!
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "Pes" dedirten görüntü! Camdan sarkıp vurmaya çalıştı!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde "Pes" dedirten görüntü! Camdan sarkıp vurmaya çalıştı!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde önemli operasyon! Kurye sorumlusu öldürüldü!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde önemli operasyon! Kurye sorumlusu öldürüldü!
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Ev üstüne ev yaptılar!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Sahile vuran varilden rapçinin cesedi çıktı
        Sahile vuran varilden rapçinin cesedi çıktı
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Şenol Güneş varsa panik yok"
        "Şenol Güneş varsa panik yok"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        Arao'nun yeni adresini duyurdular!
        Arao'nun yeni adresini duyurdular!
        'Çok ayıp, söylemem'
        'Çok ayıp, söylemem'
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!

        Benzer Haberler

        Pazaryeri ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü
        Pazaryeri ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü
        Bilecik'te bir kişinin takılarını alan telefonla dolandırıcılık şüphelisi y...
        Bilecik'te bir kişinin takılarını alan telefonla dolandırıcılık şüphelisi y...
        Bilecik'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bozüyük'te 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı
        Bozüyük'te 400 kınalı keklik doğaya bırakıldı
        Bilecik'te üretilen "Pazarcık boncuğu" fasulyenin hasadı başladı
        Bilecik'te üretilen "Pazarcık boncuğu" fasulyenin hasadı başladı
        GÜNCELLEME - Bilecik'te bir kadına işkence ettikleri öne sürülen 2 şüpheli...
        GÜNCELLEME - Bilecik'te bir kadına işkence ettikleri öne sürülen 2 şüpheli...