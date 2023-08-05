Osmaneli karpuzunda hasat mevsimi sona erdi

BİLECİK (AA) - Marmara Bölgesi'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden olan Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sezon sona erdi.

Osmaneli Belediyesince, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümünün destekleriyle Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru sonucu coğrafi işaret tescili alan Osmaneli karpuzunun üreticisi sezonu kapattı.

Medetli Köyü Muhtarı Gürhan Karaca, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ile üretici ve tüccarların katıldığı sezonun kapanış etkinliğinde, köyün en önemli ürünlerinin başında karpuz ve kavunun geldiğini belirterek, üreticinin bereketli bir sezon geçirdiğini söyledi.

Köyde 4 bin dönüm alanda karpuz hasadı yapıldığını belirten Karaca, "Karpuzumuz tadı ve kalitesinden dolayı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da coğrafi işaret tescili verilen karpuzlarımız aranan ve vazgeçilmez oldu. Bu sene sezona güzel başladık ve şu ana kadar satışlardan çiftçilerimiz çok memnun." dedi.

Karpuz alıcısı Faruk Kap da Medetli köyü karpuzunun tadı ve aromasının güzel olmasından tezgahlarda aranan bir ürün olduğunu dile getirdi.

Kap, sezonun güzel geçmesinin tüccarların ve köylülerin yüzünü güldürdüğünü ifade etti.