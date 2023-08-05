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        Bilecik'te yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 13:37
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        Bilecik'te yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Çerkeşli köyünde Mehmet Canbaz'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden köylüler, durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi.

        Evde bulunan Canbaz ve ailesi, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, iki katlı evi sardı. İtfaiye ekiplerinin ve köylülerin müdahale ettiği yangın, 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.

        Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının, bacadan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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