Bilecik Çömlekçi köyünde aşure etkinliği düzenlendi

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla köylü kadınlar imece usulü yaptıkları 2 bin kişilik aşureyi köydeki vatandaşlara ve gelen misafirlere ikram etti.

Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde Muharrem ayı dolayısıyla kadınlar yaptıkları aşureyi köy camisinde okutulan Mevlit sonrası gelen misafirlere ve köy halkına dağıttı.

Köy muhtarı İsmail Oruç, "Her sene muharrem ayında köyümüzde farklı bir evde köy kadınlarımız toplanıp aşure yapıyorlar ve gelen misafirlerimize ikram ediyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın emeği geçenlere ve köy kadınlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Düzenlenen etkinliğe Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Müftüsü Dr. Şerif Gedik, Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Muammer Yıldırım ve köylü vatandaşların yanı sıra çevre il ve ilçelerden davetliler katıldı