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        Bilecik'te devrilen motosiklette 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 13:08
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        Bilecik'te devrilen motosiklette 2 kişi yaralandı
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'te motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Gülümbe istikametinden Merkez istikametine seyir halindeki Mustafa Y. idaresindeki 11 ANB 549 plakalı motosiklet Organize Kavşağı mevkisinde önündeki aracın yavaşlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü devrildi.

        Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Selvihan H. yaralandı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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