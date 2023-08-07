Bilecik'te minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
BİLECİK (AA) - Bilecik'te minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilecik Tepabaşı mevkisiinden Merkez istikametine seyir halindeki İbrahim B. idaresindeki 11 S 0091 plakalı minibüs ile Metin T. yönetimindeki 26 BK 024 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı üzerinde çarpıştı.
Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Ali Y. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
112 ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Merkez istikametine yol tek şeritten verilirken kazalı araçların olay yerinden kaldırılması sonrası yol normale dönerken, polis ekipleri soruşturma başlattı.