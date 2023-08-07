Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bilecik'te kontrolsüz dönüş yapan cipe motosiklet çarptı, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te kontrolsüz dönüş yapan cipe motosiklet çarptı, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİLECİK (AA) – Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre Pazaryeri Ahmetler köyü kavşağında İlyas Ö. İdaresindeki 16 ABZ 238 plakalı cip, Pazaryeri’nden Bozüyük istikametine giderken kontrolsüz şekilde u dönüşü yapınca aynı istikamete giden S.K. idaresindeki 26 AGZ 175 plakalı motosiklet duramayarak otomobile yandan çarptı.

        Kaza sonra motosiklet sürücüsü yaralanarak 112 Acil ekiplerinde Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri olaya karışan otomobil sürücüsünü ifadesi için karakola götürürken kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kocaeli'nde liman yakınlarında patlama!
        Kocaeli'nde liman yakınlarında patlama!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Covid-19'un yeni varyantı İngiltere'de yayıldı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Cinsel istismar ile suçlanan doktorun ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        İki engelli çocuğu olan anneye şoke eden ihtarname!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Fenerbahçe'de sıcak gündem!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı plastik atık uyarısı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı plastik atık uyarısı!
        Livakovic gelişmesi!
        Livakovic gelişmesi!
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Eş" değer sıkıntı!
        "Eş" değer sıkıntı!
        Çamlıca Kulesi'ni 1.2 milyon kişi ziyaret etti
        Çamlıca Kulesi'ni 1.2 milyon kişi ziyaret etti
        1 milyar dolara ulaştı
        1 milyar dolara ulaştı
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        İthalata altın vuruş: 33 milyar dolar
        Altın ithalatına kota geliyor
        Altın ithalatına kota geliyor
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Fazla yatırdığınız primi alabilirsiniz
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı
        Rusya otomotiv endüstrisine Çin markajı

        Benzer Haberler

        Bilecik'te serinlemek isteyenler "Abadiye Şelalesi"ne koştular
        Bilecik'te serinlemek isteyenler "Abadiye Şelalesi"ne koştular
        Bilecik'te minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te devrilen motosiklette 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te devrilen motosiklette 2 kişi yaralandı
        Bozüyük Cemevi'nde aşure etkinliği düzenlendi
        Bozüyük Cemevi'nde aşure etkinliği düzenlendi
        Bilecik Çömlekçi köyünde aşure etkinliği düzenlendi
        Bilecik Çömlekçi köyünde aşure etkinliği düzenlendi
        Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı