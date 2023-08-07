Bilecik'te kontrolsüz dönüş yapan cipe motosiklet çarptı, 1 kişi yaralandı
BİLECİK (AA) – Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Pazaryeri Ahmetler köyü kavşağında İlyas Ö. İdaresindeki 16 ABZ 238 plakalı cip, Pazaryeri’nden Bozüyük istikametine giderken kontrolsüz şekilde u dönüşü yapınca aynı istikamete giden S.K. idaresindeki 26 AGZ 175 plakalı motosiklet duramayarak otomobile yandan çarptı.
Kaza sonra motosiklet sürücüsü yaralanarak 112 Acil ekiplerinde Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olaya karışan otomobil sürücüsünü ifadesi için karakola götürürken kaza ile ilgili soruşturma başlattı.