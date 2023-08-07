Bilecik'te çapa motoru ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde çapa motoru ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Hüseyin D'nin kullandığı çapa motoru ile Recep K. idaresindeki 11 AAZ 581 plakalı otomobil, Dereköy mevkisinde çarpıştı.
Kazada Hüseyin D. ile eşi Tevfiye D. yaralandı.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı çift, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan kontrollerde Recep K'nin 1,8 promil alkollü olduğu tespit edildi.