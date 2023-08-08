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        Bilecik'te seyir halindeki otomobil alev aldı

        Bilecik'te seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz duruma geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 01:24
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        Bilecik'te seyir halindeki otomobil alev aldı
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'te seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz duruma geldi.

        Serdar T'nin kullandığı 34 TE 1545 plakalı otomobilin kaporta bölümünden, Bilecik-Osmaneli kara yolunun Gülümbe rampalarında henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar çıkmaya başladı.

        Dumanı fark eden sürücü aracı durdurdu ve beraberindeki 2 kişiyle birlikte itfaiyeye haber verdi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

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