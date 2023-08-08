Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bilecik'te "İnovasyon Fabrikası Bilgilendirme Günü" etkinliği yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te "İnovasyon Fabrikası Bilgilendirme Günü" etkinliği yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİLECİK (AA) - Bilecik'te, "İleri Prototip İstasyonu İçin Teknik Destek Projesi" (APS) kapsamında İnovasyon Fabrikası Bilgilendirme Günü etkinliği düzenlendi.

        Vali Kemal Kızılkaya, Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'ndaki etkinlikte, güzel proje ve fikirlere günümüzde destek bulmak için birçok imkanlarının bulunduğunu söyledi.

        Bilecik'te inovasyon üzerine çalışma yapılmasını önemsediğini belirten Kızılkaya, şöyle konuştu:

        "Bilecik tarih boyunca start-up'ların en kutsalını ve güzelini icra etmiş bir mekandır. Osmanlı Devleti tarihsel olarak diğer beyliklerden farklı start-up geleneği buradan başlamış. Fetih hareketi ile büyümeye, gelişmeye ve bir medeniyeti yükseltme çabasının içine girmiştir. Yine Osmanlı Devleti’nin kodları bu topraklarda yazılmıştır. Şeyh Edebali’nin Osman Bey'e, Osman Bey'in Orhan Gazi’ye. Ertuğrul Gazi ile Edebali arasındaki ilişkilerine, Ertuğrul Gazi’nin yine Osman Bey'e çeşitli nasihatleri, tarihi belgelerde biz bu kodları görüyoruz. Dolayısıyla Bilecik’te böyle bir çalışmanın yapılmış olması tarihsel anlamda kıymetli. Önümüzdeki döneme önemli bir ışık olacaktır."

        Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Onur Kaya da İnovasyon Fabrikası'nın, AB'nin mali yardım programı kapsamında desteklenen AB fonları ile kurulan bir merkez olduğunu ifade ederek, merkezin temel hedefinin ürün geliştirme, prototipteleme, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek olduğunu kaydetti.

        ESTÜ Öğretim Üyesi ve Proje Operasyon Koordinasyon Birimi Direktörü Prof. Dr. Hikmet Karakoç ise İnovasyon Fabrikası hakkında sunum yaptı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Münevver Karabulut bir ayine mi kurban gitti?
        Münevver Karabulut bir ayine mi kurban gitti?
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        Tete'de mutlu son! İmzayı atıyor
        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        O kentte oto yıkamaya 5, halı yıkamaya 3 gün yasak!
        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        6 Şubat depreminde 48 kişiye mezar oldu! Sözel Apartmanı'yla ilgili şoke eden detay!
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Kronik can sıkıntısı "ennui" için profesyonel destek uyarısı!
        Kronik can sıkıntısı "ennui" için profesyonel destek uyarısı!
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Minik Zeynep'in ölümünde kusurlu bulunan sürücüye tahliye!
        Minik Zeynep'in ölümünde kusurlu bulunan sürücüye tahliye!
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Talisca noktayı koydu
        Talisca noktayı koydu
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Covid vakaları giderek artıyor! Yeni varyant Eris'in belirtileri
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Ünlü oyuncunun acı günü! Sevgilisini kaybetti
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Saniyede 59 km hızla atmosfere girecek!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek

        Benzer Haberler

        Bilecik'te seyir halindeki otomobil alev aldı
        Bilecik'te seyir halindeki otomobil alev aldı
        Bilecik'te çapa motoru ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te çapa motoru ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te kontrolsüz dönüş yapan cipe motosiklet çarptı, 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te kontrolsüz dönüş yapan cipe motosiklet çarptı, 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te serinlemek isteyenler "Abadiye Şelalesi"ne koştular
        Bilecik'te serinlemek isteyenler "Abadiye Şelalesi"ne koştular
        Bilecik'te minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te devrilen motosiklette 2 kişi yaralandı
        Bilecik'te devrilen motosiklette 2 kişi yaralandı