Bilecik'te engelli bireyler Küçükelmalı Tabiat Parkı'nı gezdi

BİLECİK (AA) - Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in daveti üzerine ilçeye gelen Bilecik ve çevresinden özel gereksinimli bireyler, Küçükelmalı Tabiat Parkı'nı gezdi.

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği, Osmaneli Engelliler Derneği ile Pazaryeri ilçesindeki engelli bireyler göl kenarında yürüyüş yaptı, top oynadı.

Tekin, yaptığı açıklamada, davetine icabet eden misafirlerine teşekkür etti.

Onlar sayesinde engelliler için ufak tefek eksikliklerini de tespit ettiklerini belirten Tekin, "Kısa sürede onları da düzelteceğiz. Umarım güzel bir gün geçirmişsinizdir. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ile burada engelsiz bir çocuk parkı planlıyoruz. İnşallah tabiat parkımızı engelsiz turizmine kazandırma çabası içinde olacağız." dedi.

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği Başkanı Aslıhan Volkan da 50 kişilik grupla doğa harikası tabiat parkına geldiklerini kaydederek, "Engellilerimize güzel doğa yürüyüşleri ve güzel çam havası aldırıyoruz. Böyle bir etkinlik için Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.