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        GÜNCELLEME - Bilecik'te bıçaklı kavgada 2 kardeşi yaralayan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 05:56
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        GÜNCELLEME - Bilecik'te bıçaklı kavgada 2 kardeşi yaralayan şüpheli tutuklandı
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'te iki kardeşi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

        İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'ta bir evde E.Ö. ile M.U. ve M.U. kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ö.E, bıçakla 2 kardeşi bacağından yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

        Gözaltına alınan şüpheli Ö.E, emniyetteki işleminin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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