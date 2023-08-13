Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Siirt Valisi olarak atanan Kemal Kızılkaya, Bilecik'ten uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt Valisi olarak atanan Kemal Kızılkaya, Bilecik'ten uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİLECİK (AA) - Valiler Kararnamesi ile Siirt Valiliğine atanan Kemal Kızılkaya, uğurlama töreninin ardından Bilecik'ten ayrıldı.

        Valilik önünde gerçekleşen vedalaşma programında konuşan Kızılkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Siirt Valisi olarak atandığını belirterek, "İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın öncülüğünde Bilecik'te olduğu gibi Siirt'te de ülkemiz için gayretle çalışacağız. Bizleri bu göreve layık gördükleri için şükranlarımı arz ederim. Bilecik'e geldiğim ilk günden beri hayır dualarını eksik etmeyen şehitlerimizin ailelerine, gazilerimize ve Bileciklilere veda ediyorum. Rabbim, bizlere daima layık hizmetler yapmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

        Kızılkaya, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal, Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vedalaştıktan sonra kentten ayrıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gerginlikte doktor güvenlik eşliğinde odasından çıkarıldı
        Gerginlikte doktor güvenlik eşliğinde odasından çıkarıldı
        Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu!
        Boşanma aşamasındaki eşini bacağından vurdu!
        Fenerbahçe, Fred'i açıkladı!
        Fenerbahçe, Fred'i açıkladı!
        Yüksek sıcaklar geri döndü! Adana ateş gibi
        Yüksek sıcaklar geri döndü! Adana ateş gibi
        Beşiktaş'ta stoper harekatı!
        Beşiktaş'ta stoper harekatı!
        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Deprem değil rüzgar bile sallıyor!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Depremden sonra artan radon gazı seviyesinde yeni gelişme!
        Havayolları rekor kâra nasıl uçtu?
        Havayolları rekor kâra nasıl uçtu?
        Beşiktaş'ta Talisca bombası!
        Beşiktaş'ta Talisca bombası!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        İki polis fırında işçi kılığına girerek seri katili yakaladı!
        "Okan Buruk açıklasın"
        "Okan Buruk açıklasın"
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        Meteoroloji'nden Marmara için fırtına uyarısı!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        'Vuvuzela' çetesine 'Safari' operasyonu!
        Üst düzey alarm
        Üst düzey alarm
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Sıcaklarda risk artıyor! Salmonella bakterisine dikkat!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi protokolü imzalandı
        Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi protokolü imzalandı
        Pazaryeri Karaköy'de cuma namazı sonrası aşure ikram edildi
        Pazaryeri Karaköy'de cuma namazı sonrası aşure ikram edildi
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
        Bilecikli aile otomobillerini 40 bin liraya kurdukları sistemle şarj ediyor
        Bilecikli aile otomobillerini 40 bin liraya kurdukları sistemle şarj ediyor
        Bilecik'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Bilecik'te devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Bilecikli çift 16 yıldır kahvehaneyi birlikte işletiyor
        Bilecikli çift 16 yıldır kahvehaneyi birlikte işletiyor