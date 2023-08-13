Siirt Valisi olarak atanan Kemal Kızılkaya, Bilecik'ten uğurlandı

BİLECİK (AA) - Valiler Kararnamesi ile Siirt Valiliğine atanan Kemal Kızılkaya, uğurlama töreninin ardından Bilecik'ten ayrıldı.

Valilik önünde gerçekleşen vedalaşma programında konuşan Kızılkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Siirt Valisi olarak atandığını belirterek, "İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'nın öncülüğünde Bilecik'te olduğu gibi Siirt'te de ülkemiz için gayretle çalışacağız. Bizleri bu göreve layık gördükleri için şükranlarımı arz ederim. Bilecik'e geldiğim ilk günden beri hayır dualarını eksik etmeyen şehitlerimizin ailelerine, gazilerimize ve Bileciklilere veda ediyorum. Rabbim, bizlere daima layık hizmetler yapmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Kızılkaya, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal, Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vedalaştıktan sonra kentten ayrıldı.