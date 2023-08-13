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        Bilecik'te park halindeki tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2023 - 21:21
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        Bilecik'te park halindeki tıra çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'te otomobilin park haindeki tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Oğuzhan K. yönetimindeki 11 DL 997 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük karayolunun Kurtköy kavşağında kontrolden çıkarak park halindeki tıra çarptı.

        Kazada, sürücü Oğuzhan K. ile aynı araçtaki Fatma K, Oğuz A. Havva A. ve Eylül A. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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