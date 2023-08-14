Bilecik'te vatandaşlara aşure ikram edildi

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, Osmanelililere Hizmet Derneği tarafından Muharrem ayı dolayısıyla 15'nci geleneksel aşure dağıtımı gerçekleşti.

Okunan duanın ardından vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Etkinlikte konuşan Osmanelililere Hizmet Derneği Başkanı Cafer Seyyar, "Bu geleneği hem yaşatmak hem de bu adeti yeni nesillere bir nebze olsun hatırlatmak gerek. Aşure ikramımızı Allah kabul etsin, aşure etkinliğimize katkı sağlayan iş insanlarına dernek üyelerimize tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.