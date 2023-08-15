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        Osmaneli şeftalisi yurt dışından da talep görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 12:21
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        Osmaneli şeftalisi yurt dışından da talep görüyor
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hasadına devam edilen şeftali, yurt içinin yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.

        Oğulpaşa, Beşevler, Çerkeşli, Düzmeşe, Ağlan, Benli ve Ciciler köylerindeki meyve bahçelerinde üretimin kaliteli olması için bazı dallardaki ürünleri haziran ayında kopararak "tekleme" yapan çiftçiler, ağustosta hasada başladı.

        Modern sulama yöntemi ve bilinçli tarım uygulamalarıyla yetiştirilen şeftaliler, lezzeti ve aromasıyla ilgi görüyor.

        Sabahın ilk ışıklarıyla bahçelere gelen işçiler, titizlikle topladıkları şeftalileri ebatlarına göre sınıflandırarak soğuk hava depolarına taşıyor. Büyük bölümü Avrupa ülkelerine ihraç edilen ürün, yurt içinde ise çoğunlukla Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde tüketiliyor. İlçede şeftalinin yanı sıra nektarin üretimi de yapılıyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün verilerine göre, şeftali yetiştiriciliğinin en yoğun yapıldığı Sakarya Nehri havzasında yer alan Osmaneli ve ilçelerinde 22 bin dekar alanda bu yıl yaklaşık 40 bin ton rekolte bekleniyor.

        Osmaneli Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucular Kurulu Başkanı Ertuğrul Ünver, AA muhabirine, şeftalide soğuk havalar nedeniyle rekoltenin geçen yıllara göre düşük olduğunu söyledi.

        Şeftalinin kilogramının 20-25 liradan alıcı bulduğunu belirten Ünver, "Çiftçimiz fiyatlardan gayet memnun. Geçen yıl dalda 10 şeftali varken bu sene 4-5 tane var, bu da kaliteyi artırıyor." dedi.

        Oğulpaşa köyünden üretici Hasan Avcı da şeftalinin kalibresinin bu yıl çok iyi olduğunu ifade ederek, "Bahçelerimizde damlama sistemiyle sulama yapıyoruz. Piyasa çok iyi, memnunuz. Köyümüz, rakım olarak yüksek bir noktada. Rakımdan dolayı şeftalinin dayanıklılığı daha uzun oluyor" diye konuştu.

        Uzun yıllardır şeftali hasadında işçi olarak çalışan Rahime Karasu ise 400 lira yevmiye ile çalıştıklarını, sabah erken saatte bahçeye gelerek topladıkları ürünü kalitesine göre sınıflandırıp kasalara yerleştirdiklerini aktardı.

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