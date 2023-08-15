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        Bilecik'te yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 14:13
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        Bilecik'te yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'te orman yangınlarına müdahale edebilecek yangın söndürme helikopteri konuşlandırıldı.

        AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ile birlikte Vezirhan Beldesinde konuşlanan helikopter hakkında ilgililerden bilgi aldı.

        Helikopter ekibinde 3 pilot, 2 ormancı teknik eleman ve 3 teknisyenin görev alacağını bildiren Eldemir, ''Bilecik’in ilk yangın söndürme helikopteri göreve başladı. Bilecik ormanları başta olmak üzere çevre ormanlarda olası yangınları söndürmek üzere Vezirhan'da konuşlanan helikopter görev alacak. Orman yangınlarıyla mücadele de görev yapan orman yangın ekiplerine başarılar diliyorum.'' dedi.

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