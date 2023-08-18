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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, basın mensuplarıyla buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 17:44
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, basın mensuplarıyla buluştu
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        BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentteki ulusal ve yerel basın mensupları ile bir araya geldi.

        Vali Aygöl, Polisevi'nde tanışma programında, Bilecik’e adım attığı andan itibaren tek gayesinin kenti olumlu yönde geliştirmek olduğunu söyledi.

        Diyaloğa ve fikirlere açık olduğunu ve her kesimden vatandaşın görüşüne başvuracağını dile getiren Aygöl, "Ankara bürokrasisini çok iyi bilmenin de avantajını kullanarak Bilecik’in en önemli sorunlarını tek tek ele alacağız. Ajandamıza notları alıyoruz. Belirli bir süre tüm fikirleri ve önerileri dinleyeceğim ve daha sonra icraata geçeceğiz. Bu sözde kalmayacak, işin takipçisi olacağız ve kesinlikle o işi bitireceğiz." diye konuştu.

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