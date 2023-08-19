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        Bilecik'te kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 13:27
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        Bilecik'te kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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        BİLECİK (AA) - Bilecik’te çıkan kavgada iki kişiden biri, diğerini yaraladı.

        Gazipaşa Mahallesi Muavenatı İçtimai Sokağı'nda U.B. ile C.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        C.K. tarafından kesici bir aletle karnından yaralanan U.B, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Bilecik Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, zanlı C.K'yi gözaltına aldı. Bazı kişilerin de olayla ilgili ifadelerine başvurulmak üzere Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldüğü belirtildi.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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