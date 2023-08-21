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        Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 yaralı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 13:05
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        Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 yaralı
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Ertuğrulgazi caddesi üzerinde seyir halindeki Berk M.K. yönetimindeki 11 ABN 940 plakalı otomobil Himmet Ağa sokağa dönüş yapmak istediği esnada Yediler Caddesi istikametinden Karayolları Kavşağı istikametine seyir halindeki sürücü Bişar P. idaresindeki 11 ABJ 997 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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