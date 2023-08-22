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        Pazaryeri Kickboks Takımı 8 madalya ve 2 kupa ile ilçeye döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 10:24
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        Pazaryeri Kickboks Takımı 8 madalya ve 2 kupa ile ilçeye döndü
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        BİLECİK (AA) – Bilecik’in Pazaryeri Kickboks takımı Kütahya’da yapılan iller arası turnuvada 8 madalya ve 2 kupa kazandı.

        19-20 Ağustos 2023 tarihinde Kütahya'da iller arası 14. Fuar Kickboks Şampiyonası yapıldı. Yapılan müsabakaya 12 il 38 kulüp 680 sporcu katıldı.

        13 sporcu ile turnuvaya Pazaryeri Spor Kulübü olarak katılan sporcular 8 madalya, 2 tane üçüncülük kupası aldı.

        Madalya alan sporcular; Cemre Su Metin Minik Bayan 32 Kg Point Fighting 1., Ece Naz Metin Yıldız Bayan 37 kg Kick Light 2., Fatmagül Yağcı Yıldız Bayanlar 65 kg Kick Light 2., Ömer Faruk Özbay Minik Erkek 32 Kg Point Fighting 2., Berra Afşar Genç Bayanlar 60 kg Full Contact 3., Efecan Güçlü Genç Erkek 86 Kg Low King 3. , Yağmur Güçlü Yıldız Bayan 60 kg Kick Light 3., Zeynep Taşpınar Yıldız Bayan 55 kg Kick Light .

        Bilecik Kick Boks İl Temsilcisi ve antrenörleri Fehmi Piliç yaptığı açıklamada; "Nüfusumuzun az olmasına rağmen birçok gencimizi spora alıştırdık şimdiye kadar 500 ün üzerinde lisanslı sporcu ilçemizden çıkardık ve sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz. İlimizi ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Kütahya maçına katılmamızda bize maddi manevi her türlü desteğini veren Pazaryeri Belediye başkanımız Zekiye Tekin’e, sporcularımızın eğitim alması için bize halk eğitim üzerinden kurs açan Pazaryeri Kaymakamımız Ferhat Altay’a, antrenman yapmamız için bize salon tahsis eden ve malzeme desteği sağlayan Bilecik gençlik ve spor il müdürümüz Yasin Özdemir’e ilim, ilçem, sporcularım ve şahsım adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım." dedi.

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