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        Bilecik Valisi Aygöl'den şehit ailelerine ziyaret

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 14:51 Güncelleme: 22.08.2023 - 14:59
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        Bilecik Valisi Aygöl'den şehit ailelerine ziyaret
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        BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, terör saldırısı, trafik kazası ve depremde hayatını kaybeden şehitlerin ailelerini ziyaret etti.

        Vali Aygöl, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve İl Jandarma Komutanı Muzaffer Sandal ile birlikte 1995 yılında Diyarbakır Hani Kuzey bölgesindeki operasyonda şehit olan Fedai Efe'nin, 1976 yılında İstanbul'da askerdeyken göreve giderken askeri aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Hasan Bayır ile 1999 yılında Gölcük depreminde şehit düşen Ramazan Çifçi'nin ailelerini ziyaret etti.

        Ailelerle sohbet eden Aygöl, ''Şehitlerimizin aileleri bizlerin en kutsal emanetidir. Onların iyiliği ve mutluluğu için bizler ne gerekiyorsa yapacağız. Bizler de onların birer evladıyız. Evlatları olarak onları asla yalnız bırakmayacağız. Bu zamana kadar yaptığımız her işi vatan uğruna canını feda etmiş şehitlerimize yakışır bir biçimde yapmaya gayret ettik bundan sonrada etmeye devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

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