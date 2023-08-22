Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangınının havadan ve karadan kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Osmaneli'nin Bursa'nın Yenişehir ilçesi sınırı yakınındaki Belenalan ile Dereyörük köyleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının fark edilmesi üzerine bu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ile çevre belediyelere bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda ekip tarafından arazözlerle yürütülen söndürme çalışmasına bir helikopterle destek veriliyor.

Ekipler, Bilecik il merkezi ve Osmaneli ile Yenişehir'in birçok noktasından dumanı görülebilen yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.