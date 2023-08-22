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        GÜNCELLEME - Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 17:49 Güncelleme: 22.08.2023 - 17:49
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        GÜNCELLEME - Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını nedeniyle Osmaneli Yüksek Hızlı Tren şantiyesinin iş makineleri bölgeden uzaklaştırıldı.

        Osmaneli'nin, Bursa'nın Yenişehir ilçesi sınırı yakınındaki Belenalan ile Dereyörük köyleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının fark edilmesi üzerine, bu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ile çevre belediyelere bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çok sayıda ekip tarafından arazözlerle yürütülen söndürme çalışmasına bir helikopterle destek veriliyor.

        Yenişehir Hayriye Mahallesi istikametine büyüyerek devam eden yangın nedeniyle, alevlere yakın bölgedeki Osmaneli Yüksek Hızlı Tren şantiyesinin iş makineleri bölgeden uzaklaştırıldı.

        Ekipler, Bilecik il merkezi ve Osmaneli ile Yenişehir'in birçok noktasından dumanı görülebilen yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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