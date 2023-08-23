GÜNCELLEME 2 - Bilecik ve Bursa'daki orman yangını 18'inci saatinde kontrol altına alındı

BİLECİK/BURSA (AA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Bursa'nın Yenişehir ilçesi tarafında da devam eden orman yangını 18'inci saatinde kontrol altına alındı.

Osmaneli'nin Belenalan ile Dereyörük köyleri arasındaki ormanlık alanda dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle Yenişehir'e bağlı kırsal Hayriye ve Terziler mahallelerinde etkili olan yangınla mücadeleye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerin itfaiyelerinden çok sayıda ekip katılıyor.

Havanın kararmasıyla sadece karadan müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için ormanda iş makineleriyle yollar açarak yangını çevrelemeye çalıştı.

Günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlanarak kara ekipleriyle çalışmalara devam edildi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bilecik Osmaneli ilçesi ve Bursa Yenişehir ilçesi arasında dün saat 15.45 sularında çıkan orman yangını ekiplerimizin yoğun çalışması ile yangın kontrol altına alınmış, söndürülmüş ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kamu, özel sektör ve gönüllülerimize özetle tüm fedakar yeşil vatan dostlarına minnettarız. Çok geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bir uçak ve 6 helikopterin yanı sıra bir yangın yönetim aracı, 27 arazöz, 13 ilk müdahale aracı, 18 su tankeri, 19 iş makinesi ve 500 personelle müdahale edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bilecik-Osmaneli Dereyörük köyünde öğlen saatlerinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Bursa-Yenişehir Terziler köyüne doğru ilerleyen orman yangını, kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar ve vatandaşların desteği, orman kahramanlarımızın gece boyunca uyumadan devam eden özverili mücadeleleri sayesinde kontrol altına alındı." bilgisi verildi.