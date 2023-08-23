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        Bilecik'te iş makinesi ile otomobil çarpıştı, 1 yaralı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 13:21 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:22
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        Bilecik'te iş makinesi ile otomobil çarpıştı, 1 yaralı
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'te otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Bilecik merkezden Organize istikametine seyir halindeki Hacı Ö.A. yönetimindeki 11 EC 635 plakalı otomobil, sanayi rampası mevkisinde, sürücünün iddiasına göre aniden önüne yaya çıkması sonucu manevra yaptı. Direksiyonu sağa çeviren sürücü aynı istikamette ilerleyen iş makinesine çarptı.

        Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

        Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle Organize istikametine yol tek şeritten verilirken, kazalı aracın yoldan çekilmesi sonucu normale döndü.

        Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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