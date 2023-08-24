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        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 13:34 Güncelleme: 24.08.2023 - 13:40
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        Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Bilecik-Eskişehir kara yolundaki Ertuğrulgazi ile Osmangazi tünelleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Kara yoluna yakın mesafedeki yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Havadan helikopterle de müdahale edilen yangının kısa sürede kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.

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