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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 21:14 Güncelleme: 24.08.2023 - 22:29
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Bozüyük ilçesi Düzağaç köyü girişi Devlez ve Dombayçayırı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü ve Bozüyük Belediyesi itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

        Bölgede yangının etkili olduğu alanda soğutma çalışmalarına başlandı.

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