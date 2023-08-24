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        Bilecik'te Polis Akademisi Bandosu'ndan Zafer Bayramı konseri

        Bilecik'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı kutlamaları kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Bandosu tarafından "Zafer" konseri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 23:52 Güncelleme: 25.08.2023 - 00:32
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        Bilecik'te Polis Akademisi Bandosu'ndan Zafer Bayramı konseri
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı kutlamaları kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Bandosu tarafından "Zafer" konseri düzenlendi.

        Şeyh Edebali Kültür Merkezi'ndeki konserin başlangıcında konuşan Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal, polis teşkilatı içerisinde olmaktan onur ve gurur duyduğunu söyledi.

        Bilecik'in tarihiyle özel bir şehir olduğunu ifade eden İnal, şöyle konuştu:

        "Ağustos ayı bizim için zafer ayı ve zafer haftası. Aynı zamanda da bu kutlu düğüne şahitlik eden şehitleri anmamız, yad etmemiz gereken bir dönem. İstedik ki bu zaferi büyük bir coşkuyla kutlayalım. Çünkü önümüzde yeni bir yüzyıl var ve iddiamız, idolümüz var. Diyoruz ki bu yüzyıl bizim yüzyılımız, Türkiye yüzyılı olacak. Türkiye yüzyılını da Bilecik'ten başlatmak en doğru karar olurdu. Polis Akademisi Bando takımındaki arkadaşlarımızın hepsi polis teşkilatımızdan seçilmiş. 8 ay gibi uzun bir süre meslek tedrisatının üstüne musikide çeşitli eğitimler almış, teşkilatın farklı kademelerinde görev almış, genç yetenekli meslektaşlarımız var."

        Konserde, "Telli turnam", "Yalan dünya" ve "Sen gel diyorsun" gibi sevilen eserler seslendirildi, şarkılara 29. dönem POMEM öğrencileri de eşlik ederek doyasıya eğlendi.

        Ayrıca Polis Akademisi "Yörük Ekibi" de gösteri sundu.

        Etkinliğe Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Vali Yardımcısı Akın Ağca, Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ve Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Suat Günbey ile vatandaşlar katıldı.

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