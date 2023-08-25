Bilecik makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Bilecik'te makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Giriş: 25.08.2023 - 16:51 Güncelleme: 25.08.2023 - 17:16
BİLECİK (AA) - Bilecik'te makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İsmetpaşa Mahallesi Kader Sokağı'nda Şelale Park mevkisinde bulunan makilik alanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri, dumanı kentin farklı yerlerinden de görülebilen yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.