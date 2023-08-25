Bilecik'te çıkan yangında bina sakinleri itfaiye merdivenleriyle tahliye edildi
BİLECİK (AA) - Bilecik'te bir binanın elektrik panosunda çıkan yangında dumandan etkilenen apartman sakinleri itfaiye merdivenleriyle tahliye edildi.
İsmetpaşa Mahallesi Aydoğdu Sokak üzerindeki 6 katlı binanın altında bulunan elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Oluşan duman ve is nedeniyle bina sakinleri bulundukları dairelerde mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz hattı ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri 10 dairenin bulunduğu binada yaşayanları pencere ve balkonlardan merdivenler yardımıyla tahliye etti.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sokakta, yangını söndüren itfaiye personeli binayı havalandırarak dumanın tahliyesini sağladı.