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        Bilecik'te kuşun elektrik tellerine çarpmasıyla çıkan anız yangını söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 11:05 Güncelleme: 26.08.2023 - 11:21
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        Bilecik'te kuşun elektrik tellerine çarpmasıyla çıkan anız yangını söndürüldü
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        BİLECİK (AA) - Bilecik’in Osmaneli ilçesinde elektrik tellerine çarpması sonucu çıkan anız yangını kontrol altına alındı.

        Selimiye köyünde elektrik tellerine çarparak yanan kuş, anız yangınına neden oldu.

        Osmaneli Orman İşletmesi Şefliği ekipleri, ihbar üzerine yangına müdahale etti.

        Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

        2 arazöz, ilk müdahale aracı ve 8 personelin müdahale ettiği yangında 12 dönümlük arazi zarar gördü.

        Ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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