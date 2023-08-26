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        MHP Osmaneli İlçe Başkanı Hasan Eroğlu göreve yeniden seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 13:09 Güncelleme: 26.08.2023 - 13:09
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        MHP Osmaneli İlçe Başkanı Hasan Eroğlu göreve yeniden seçildi
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'te, MHP'nin Osmaneli İlçe Olağan Kongresi yapıldı.

        Belediye Sosyal Tesisleri'ndeki kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kongrede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

        Gündem maddelerinin müzakeresinin ardından tek liste halinde yapılan seçimler sonucu mevcut başkan Hasan Eroğlu, ilçe başkanlığına tekrar seçildi.

        Seçimlerin il ve ilçe için hayırlı olmasını temenni eden Eroğlu, kendilerini bu göreve tekrar layık gören parti yöneticilerine teşekkür etti.

        Kongreye, MHP Bilecik İl Başkanı Muhammet Fatih Yaşar, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Vezirhan belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak ve üyeler katıldı.

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