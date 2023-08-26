Pazaryeri MHP İlçe Başkanlığına Tekelioğlu seçildi
BİLECİK (AA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde MHP'nin 14. olağan kongresinde Mustafa Tekelioğlu başkanlığa seçildi.
Pazaryeri Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda önceki dönem ilçe başkanı Haluk Filizli'nin aday olmadığı, tek liste ile gidilen kongrede katılan delegelerin tamamının oylarıyla Mustafa Tekelioğlu yeni ilçe başkanı oldu.
Yeni yönetim kuruluna, Mehmet Kaybolma, Mustafa Doruk, Yalçın Pala, Bahadır Dündar, İlhan Yaşar, Fatih Erken, Ahmet Kiraz, Zeki Acar, Osman Özçalık, Osman Acar, Levent Akçan, Orhan Erdağlı, Mecit Akçaalan ve Ahmet Hekim seçildi.
Kongreye, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Genel Me üyeleri, İstanbul ve Bilecik Pazaryerililer dernek başkanları ile partililer katıldı.