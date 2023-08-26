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        Bilecik'te kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 21:23 Güncelleme: 26.08.2023 - 21:23
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        Bilecik'te kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev aldı
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'te kırmızı ışıkta beklediği sırada alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Bahçelievler Mahallesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nin yakınlarında bulunan kavşaktaki kırmızı ışıkta durduğu esnada 11 AAY 987 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Aracını park eden sürücü ile çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

        Alevlerin bir anda yükselmesi nedeniyle yol, Bahçelievler Mahallesi istikametine ulaşıma kapatıldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sebebiyle otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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