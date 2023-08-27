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        Bilecik'te kaybolan kişi, evinden 500 metre uzaklıkta bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 01:49 Güncelleme: 27.08.2023 - 01:49
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        Bilecik'te kaybolan kişi, evinden 500 metre uzaklıkta bulundu
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kaybolan 31 yaşındaki kişi, evinden 500 metre uzaklıkta bulundu.

        İlçeye bağlı Dodurga Beldesi'nde yaşayan Hüseyin Ç'nin (31) akşam saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmemesi üzerine yakınları aramaya başladı.

        Aramalardan sonuç alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

        Jandarma ve Bozüyük AKUT ekipleri ile belde halkı bölgede arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 6 saatlik arama sonucunda Hüseyin Ç, evinin 500 metre uzaklığında su deposunun yanında bulundu.

        Üşümüş halde bulunan Hüseyin Ç, burada yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hüseyin Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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