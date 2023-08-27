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        Dülgeroğlu köyünde 3. Yayla Şenliği yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 17:08 Güncelleme: 27.08.2023 - 17:13
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        Dülgeroğlu köyünde 3. Yayla Şenliği yapıldı
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Dülgeroğlu köyünde 3. Yayla Şenliği düzenlendi.

        Şenlik, Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından Bozüyük Muratdere zeybek ekibinin gösterisiyle başladı.

        Şenlikte konuşan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, emeği geçenlere teşekkür ederek katılımcılara şenliğin hayırlı olmasını diledi. Çevre il ve ilçelerde ikamet eden Dülgeroğlu köylülerine gösterdikleri birlik ve beraberlikten dolayı teşekkür etti.

        Köy muhtarı İdris Turan ise katılımın çok güzel olduğunu belirterek, "Şenlik dolayısıyla köylerinden ayrı kalanlar, hısım akrabalarını ziyarete ederek tanışma fırsatı buldu. Gelecek yıl daha kapsamlı bir şenlik düzenleyeceğiz." diye konuştu.

        Şenliğe, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bursa Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Haldun Filizli, Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aras, ilçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, Kocaeli Bilecikliler Dernek Başkanı Yusuf Pehlivan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

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