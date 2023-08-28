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        Bilecik'te motosikleti hırsızlığı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 10:50 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:50
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        Bilecik'te motosikleti hırsızlığı
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'te motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

        Kent merkezinde motosikletin çalındığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. E

        Pazaryeri ilçesinde motosikletin plakası sökülerek, motosiklet tamircisine tamir ettirildiği tespit edildi. Yapılan araştırmada motosikleti Ö.F.D'nin çaldığını tespit eden ekipler, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalınan motosiklet, farklı renge boyanmış vaziyette buldu.

        Motosiklet sahibine teslim edilirken, şüpheli gözaltına alındı.

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