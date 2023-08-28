Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te "U-15 Lefke Cup 2023" turnuvası gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 12:02 Güncelleme: 28.08.2023 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te "U-15 Lefke Cup 2023" turnuvası gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİLECİK (AA)- Bilecik’in Osmaneli İlçesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Osmaneli Belediyesi işbirliğinde düzenlenen ''U-15 Lefke Cup 2023'' turnuvasında, Fenerbahçe şampiyon oldu.

        Galatasaray, Fenerbahçe, Yukatel Adana Demirspor, Rams Başakşehir, Vavacars Fatih Karagümrük, Pendikspor ve Sakaryaspor ile ev sahibi 1308 Osmaneli Belediyespor takımlarının yer aldığı turnuvada, penaltılarda Başakşehiri 4-3 yenen Fenerbahçe şampiyonluğu elde etti.

        Fenerbahçe takımının kupa ve madalyalarını veren Vali Şefik Aygöl, turnuvaya katılan takımları tebrik ederek, ''Spor, dostluk ve kardeşlik demektir. Bugün bunun en güzel örneğini de Osmaneli ilçemizde gösterdik. Her yarışmanın sonuncunda ödüller var. Futbolcularımızı tebrik ediyorum.'' dedi.

        Belediye Başkanı Münür Şahin ise turnuvaya ev sahipliği yapmaktan ve başarılı bir şekilde sona ermesinden dolayı mutluluğunu dile getirerek, sporun birleştirici gücüne bir kez daha tanıklık ettiklerini dile getirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında "Pes" dedirten olay!
        Atık yağ geri dönüşüm fabrikasında "Pes" dedirten olay!
        4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı
        4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Maganda, İETT şoförüne biber gazıyla saldırdı!
        Maganda, İETT şoförüne biber gazıyla saldırdı!
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        Devlerin Antonio savaşı!
        Devlerin Antonio savaşı!
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Ambulansın kapısını açıp atladı! Genç kızın feci ölümü!
        Ambulansın kapısını açıp atladı! Genç kızın feci ölümü!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Rusya: Ukrayna'nın saldırı girişimleri engellendi
        Rusya: Ukrayna'nın saldırı girişimleri engellendi
        Havada panik
        Havada panik
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Türkiye'nin 5. büyük gölünde 3 günde 3 ölüm! Burada yüzmeyin!
        Kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına döndü!
        Kontrolden çıktı, ortalık savaş alanına döndü!
        Kritik 3 gün!
        Kritik 3 gün!
        ‘Kentte Romalıdan çok fare var’
        ‘Kentte Romalıdan çok fare var’
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Bursa'da 17 yaşındaki kız, inşaatta ölü bulundu
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Yangınlarla mücadele sürüyor: Tehlike artabilir!
        Yangınlarla mücadele sürüyor: Tehlike artabilir!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te motosikleti hırsızlığı
        Bilecik'te motosikleti hırsızlığı
        Bilecik'te otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bilecik'te otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Dülgeroğlu köyünde 3. Yayla Şenliği yapıldı
        Dülgeroğlu köyünde 3. Yayla Şenliği yapıldı
        Bilecik'te kaybolan kişi, evinden 500 metre uzaklıkta bulundu
        Bilecik'te kaybolan kişi, evinden 500 metre uzaklıkta bulundu
        Bilecik'te kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev aldı
        Bilecik'te kırmızı ışıkta bekleyen otomobil alev aldı
        Pazaryeri MHP İlçe Başkanlığına Tekelioğlu seçildi
        Pazaryeri MHP İlçe Başkanlığına Tekelioğlu seçildi