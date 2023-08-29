BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, ''30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'' dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Aygöl, mesajında, tarihi zaferlerle dolu Türk milletinin yeniden doğuşunu müjdeleyen ve cumhuriyete hayat veren büyük zaferin 101. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını vurguladı.

Vali Aygöl, şunları ifade etti:

''Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919’da Samsun'a ayak basmasıyla başlayan Kurtuluş Savaşı, milletimizin azim ve kararlılığı ile kazanılan zaferlerin ardından 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile taçlandırılmıştır. 30 Ağustos, milletimizin hiçbir esareti kabul etmeyeceğini, istiklal ve istikbali için tek vücut mücadele edeceğini, birlik, beraberlik ve iman gücüyle aşamayacağı engel olmadığını tüm cihana güçlü bir şekilde haykırdığı günün adıdır. Milletimiz bu şanlı zafer ile kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere unutulmayacak bir ders vermiştir. Milli mücadele zaferi yalnızca Türk milletinin değil aynı zamanda gönül coğrafyamızda bulunan tüm mazlum milletler için umut ışığı olmuştur. Bu yüzdendir ki ağustos ayı bizler için muzaffer milletimiz için zafer ayıdır. Ertuğrulgazi otağı, Şeyh Edebali diyarı olan Bilecik’imiz de 101 yıl önce kararlı bir duruş sergilemiş ve milletin zaferine canıyla, kanıyla tüm varlıyla destek ortak olarak ecdadına yakışır bir şekilde mücadele etmiştir.''

Belediye Başkan Vekili Mızrak da bugün, Zafer Bayramı olarak kutlanan 30 Ağustos gününün, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa liderliğinde başlayan Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhasını büyük bir zaferle sona erdiren, Türk tarihinin dönüm noktalarından birini oluşturduğunu belirtti.

Subaşı, ''Ya İstiklal ya ölüm diyerek yola çıkanların, 26 Ağustos 1922 günü Büyük Taarruz ile attıkları adım, 101 yıl önce bugün tarihin gördüğü en büyük zaferlerden biri ile sonuçlanmış, Türk ordusu 9 Eylül'de İzmir'e girmiş akabinde ise Anadolu toprakları emperyalist devletlerin prangalarından kurtularak tam bağımsızlığa kavuşmuştur. Bu büyük zaferi cumhuriyet gibi modern ve çağdaş bir rejimle taçlandıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aziz Türk milletini çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmıştır. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101'inci yıl dönümünü heyecan ve coşkuyla kutluyorum. Başta ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum.'' ifadesinde bulundu.