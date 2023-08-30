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        Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 11:47 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:47
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        Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Erikli köyü ormanlık alanında farklı noktalarına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

        Yangına 35 personel ile 6 arazöz, 5 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ve 3 helikopterle müdahale edildi.

        Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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