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        Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayı ve konserlerle kutlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 22:39 Güncelleme: 30.08.2023 - 22:58
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        Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayı ve konserlerle kutlandı
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı fener alayı ve konserlerle kutlandı.

        Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen "30 Ağustos Zafer Bayramı Kurtuluş Festivali" etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan fener alayı, Tevfikbey Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinden devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

        Fener alayına ellerindeki Türk bayrakları ve fenerlerle katılan Bilecikli vatandaşlar, bando eşliğinde zaman zaman Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünü haykırdı.

        Fener alayı sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda şarkıcı Ece Seçkin konser verdi. Konserde CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, şarkıcı Seçkin'e mermer üzerine çizilmiş Atatürk resmini ve çiçek takdim etti.

        Ayrıca Bozüyük'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında sanatçı Funda Arar, merkez Vezirhan Beldesi'nde de sanatçı Bilge Nihan ve Cengiz Kurtoğlu konser verdi.

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