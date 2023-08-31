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        BŞEÜ ile Filistin Ahliya Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 11:31 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:43
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        BŞEÜ ile Filistin Ahliya Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
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        BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Filistin Ahliya Üniversitesi arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarını kapsayan işbirliği protokolü imzalandı.

        BŞEÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Ahliya Üniversitesi Rektörü Dr. Imad Al-Zeer'in, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaretinde, öğretim elemanı değişim, öğrenci değişim ve uzaktan eğitim programları, burslu öğrenci daveti, akademik-bilimsel araştırma projeleri, kısa dönemli akademik-bilimsel eğitim programları, konferans, seminer ve panel düzenlenmesi, kitap, eğitim ve araştırma amaçlı materyallerin değişimi, öğretim elemanları ve öğrenciler için kısa dönemli tatil ve sosyal etkinlik programlarının hazırlanması ile yaz okulu programları açılması konularında işbirliği protokolü imzalandığı duyuruldu.

        Rektör Beydemir, üniversitenin uluslararası bir üniversite olması için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, Filistin'in öncü üniversitelerinden olan Ahliya Üniversitesi ile yaptıkları işbirliğinin kısa, orta ve uzun vadede üniversiteye akademik ve sosyal açıdan değer katacağını belirtti.

        Ahliya Üniversitesi Rektörü Dr. Al-Zeer ise Türkiye-Filistin arasındaki tarihi ilişkilere vurgu yaparak, "Türkiye ile Filistin arasındaki işbirliği tarih boyunca derin köklere sahiptir. Bu tür işbirliklerini güçlendirmek ve daha da ileriye taşımak arzusundayız. Bu anlaşmanın varlığının gelecekte kültürel köprülerin sağlam temeller üzerine inşa edilmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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