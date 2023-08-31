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        Bozüyük Güneşspor Kulübünden depremzede çocuklara bisiklet

        Bozüyük Güneşspor Kulübü Kadın Kolları tarafından depremzede ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bisiklet hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 14:37 Güncelleme: 31.08.2023 - 15:02
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        Bozüyük Güneşspor Kulübünden depremzede çocuklara bisiklet
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        BİLECİK (AA) - Bozüyük Güneşspor Kulübü Kadın Kolları tarafından depremzede ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bisiklet hediye edildi.

        Bozüyük Güneşspor Kulübü Başkanı Ümit Kök, kulüp tesislerindeki etkinlikte, hayırseverlerin ihtiyaç fazlası olan ve kullanmadığı ancak kullanılabilirliği olan 2-14 yaş aralığına uygun bisiklet, ittirgit, skuter, paten ve kaykay gibi ürünleri topladıklarını söyledi.

        Sosyal sorumluluk projesine aracılık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kök, şöyle konuştu:

        "Bakım ve onarımı yapılan 77 ürünü ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtarak yüzlerini güldürdük. Aynı zamanda doğru orantıda milli ekonomiye katkı sağlanmış oldu. İlk kez bu ürünlere sahip olma mutluluğu yaşayan aileler çocuklarıyla bu mutluluğu doyasıya yaşadı. Bu zamana kadar 264 bisikleti çocuklarımıza ulaştırdık. Bugünkü yapılan etkinliğimizde de 'asrın felaketi'nde mağdur olan depremzede çocuklarımız olmak üzere 77 bisikleti çocuklarımıza hediye ettik."

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