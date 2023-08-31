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        Bilecik'te devrilen kamyonda sıkışan sürücüsü kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 22:08 Güncelleme: 31.08.2023 - 22:24
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        Bilecik'te devrilen kamyonda sıkışan sürücüsü kurtarıldı
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'te devrilen kamyonda sıkışan sürücü yaralandı. Sürücü ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Alınan bilgiye göre, Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi'nde bir inşaat alanında Nihat B. (55) idaresindeki 06 DH 1403 plakalı hafriyat kamyonu, yük boşalttığı esnada kayarak devrildi. Sürücüsü araçta sıkıştı.

        Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        Yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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