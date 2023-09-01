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        Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinliğinde Sagopa Kajmer konser verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 01:18 Güncelleme: 01.09.2023 - 01:24
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        Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinliğinde Sagopa Kajmer konser verdi
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü etkinliklerinde, rap şarkıcısı Sagopa Kajmer sahne aldı.

        Bozüyük Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen "4 Eylül Kurtuluş Günü" etkinlikleri kapsamında Kapalı Pazar Otoparkı'nda sahne alan Sagopa Kajmer'e, gençler yoğun ilgi gösterdi.

        Hayranları tarafından uzun süre alkışlanan Sagopa Kajmer, "Galiba", "Ateşten gömlek" ve "Elbet" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, konserin ardından Sagopa Kajmer'i tebrik ederek, "Kurtuluş günleri etkinlikleri 3'üncü yılında geleneksel olarak devam ediyor. Ulusal sanatçılarımızın yanı sıra yerel sanatçılarımıza da sahnede yer veriyoruz. Özgüveni yüksek, medeni cesareti olan, sesi güzel gençlerimiz sahne alıyor. Bize bu müzik şölenini yaşatan Kajmer'e teşekkür ediyorum." dedi.

        Kutlamalar, 3 Eylül'de Sıla konseriyle sona erecek.

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