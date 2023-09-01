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        Bilecik'te şantiye alanında yüksekten düşen işçi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 14:02 Güncelleme: 01.09.2023 - 14:02
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        Bilecik'te şantiye alanında yüksekten düşen işçi yaralandı
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        BİLECİK (AA) - Bilecik’te faaliyet gösteren bir şantiye alanında çalışan işçi, yüksekten düşerek yaralandı.

        Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında çalışan Hüseyin İ, dengesini yitirerek yüksekten yere düştü.

        İşçinin yaralandığını gören çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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