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        108. dönem Kaymakam adayları Bilecik'te

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 15:19 Güncelleme: 01.09.2023 - 15:24
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        108. dönem Kaymakam adayları Bilecik'te
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        BİLECİK (AA) - İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığınca düzenlenen "Kuruluştan Kurtuluşa" başlıklı gezi kapsamında 108. dönem kaymakam adayları, Bilecik ve Söğüt ilçesinde tarihi mekanları gezdi.

        Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ve ilgililer tarafından karşılanan İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkan Yardımcısı Ahmet Başer ve 103 kaymakam adayı, Söğüt'te tarihi ve turistik bölgeleri gezdi.

        İlk olarak Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret eden kaymakam adayları, Türk Büyükleri Anıtı, Hamidiye Külliyesi, Ertuğrul Gazi Müzesi, Kuyulu Mescit, Kaymakam Çeşmesi ve Çelebi Mehmet Camisi ve Dursun Fakih Türbeleri'ne ziyaretlerde bulundu.

        Daha sonra Bilecik'e geçen heyet, Şeyh Edebali Türbesi ve Bilecik Valiliği'ni ziyaret etti.

        Kaymakam adaylarını kabul eden Vali Şefik Aygöl, hizmete gönül vermiş kaymakam adaylarına başarılar dileyerek, Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünü kendilerine şiar edinmeleri tavsiyesinde bulundu.

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