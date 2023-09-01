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        Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 21:05 Güncelleme: 01.09.2023 - 21:05
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        Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'te çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

        Merkeze bağlı Kızıldamlar ile Ahmetpınar köyleri arasındaki ormanlık alanın 3 noktasında elektrik tellerinden yangın çıktı.

        İlk müdahaleyi köylüler yaparken ihbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Yangına, 18 personel ile 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve 1 helikopterle müdahale edildi.

        Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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