Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
BİLECİK (AA) - Bilecik'te çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Merkeze bağlı Kızıldamlar ile Ahmetpınar köyleri arasındaki ormanlık alanın 3 noktasında elektrik tellerinden yangın çıktı.
İlk müdahaleyi köylüler yaparken ihbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yangına, 18 personel ile 2 arazöz, 1 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve 1 helikopterle müdahale edildi.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.