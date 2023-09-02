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        Bilecik'te iki bina arasındaki boş arazide çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te iki bina arasındaki boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 16:08 Güncelleme: 02.09.2023 - 17:00
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        Bilecik'te iki bina arasındaki boş arazide çıkan yangın söndürüldü
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        BİLECİK (AA) - Bilecik'te iki bina arasındaki boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Gazipaşa Mahallesi Dağıstanlı Sokağı'nda iki binanın arasında bulunan atık malzemelerin bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, kısa sürede binanın depo olarak kullanılan bodrum katındaki malzemelere sıçradı.

        Yoğun duman nedeniyle Tevfikbey Caddesi ve Dağıstanlı Sokağı ulaşıma kapatıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

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